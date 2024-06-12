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- 掛け軸 大徳寺 大橋香林(利休居士辞世)分部五鈴(利休居士像) 共箱 茶掛け
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商品詳細
大徳寺大橋香林老師の書、利休居士辞世分部五鈴画、利休居士像画賛、掛け軸です。共箱です。多少のシミ、汚れ等あると思いますが経年のわりに良い状態と思います。長さ182 幅28cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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