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掛け軸　大徳寺　大橋香林(利休居士辞世)分部五鈴(利休居士像)　共箱　茶掛け
商品番号 P56137008761
商品名

掛け軸　大徳寺　大橋香林(利休居士辞世)分部五鈴(利休居士像)　共箱　茶掛け
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大徳寺大橋香林老師の書、利休居士辞世分部五鈴画、利休居士像画賛、掛け軸です。共箱です。多少のシミ、汚れ等あると思いますが経年のわりに良い状態と思います。長さ182　幅28cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/waveform864417.html
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