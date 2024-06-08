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美品 掛け軸 極楽禅寺 西垣宗興作「明歴々露堂々」共箱 禅語 茶掛
商品番号 S15324423703
商品名

美品 掛け軸 極楽禅寺 西垣宗興作「明歴々露堂々」共箱 禅語 茶掛
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ118×51センチ紙本共箱肉筆目立った汚れはございません。明歴々露堂々（めいれきれきろどうどう）「歴々と明らかに、堂々と露わる」という意味で、「明らかにはっきりあらわれていて、少しも覆い隠すところがない」ということです。掛軸インテリア和室床の間茶道具書道・習字用品···墨書の形式···掛け軸・掛軸
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