ベースボールカードBBM 2023 雪平莉左　直筆サイン

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商品詳細
サイン入り シリアル29枚のレア。直筆サイン入りスリーブ等に入れて発送致します。神経質な方ご遠慮ください。値下げ等受付ます。宜しくお願い致します。オマケつけます。サイン有無···有り性別···女
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