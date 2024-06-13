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ベースボールカードBBM 2023 雪平莉左　直筆サイン
商品番号 P69668253432
商品名

ベースボールカードBBM 2023 雪平莉左　直筆サイン
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイン入り　シリアル29枚のレア。直筆サイン入りスリーブ等に入れて発送致します。神経質な方ご遠慮ください。値下げ等受付ます。宜しくお願い致します。オマケつけます。サイン有無···有り性別···女
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