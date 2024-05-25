最終値下げ　B'z STARS チャーム 9/24 TOUR FINAL

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商品詳細
B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-ヤンマースタジアム長居の会場限定カプセルから出して発送させて頂きます。中の袋は未開封ですが、神経質な方は購入をご遠慮ください。新品未開封値下げ不可 梱包水濡れ対策とプチプチで梱包して発送します。#Bz#松本孝弘#稲葉浩志#ガチャ#大阪#長居#B'zSTARS#チャーム#9/24#TOURFINAL人気グループ···B'z
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