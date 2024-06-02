DA_iCE ペンライトとタオルとチケットカードセット

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商品詳細
Da-iCEARENATOUR2023-SCENE-のペンライトとタオル２枚セットです！目立った傷や汚れはありませんが、2つとも1度使用しましたので、ご了承いただける方のみでお願いします。ペンライトの袋のふちが少し汚れありペンライトには問題ありません。カードも３枚お付けします。
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