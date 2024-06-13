♡自己紹介欄の一読をお願い致します♡CONRADLEACHツイッギーシルクスクリーン発送まで2、3日お時間を頂戴します。飾っていた中古品になります、額の表・裏両面には傷やダメージ等あります。画像をご確認の上、ご了承頂ける方でお願い致します。作者サインシリアルナンバー8/30素人採寸になりますが、シルクスクリーンGOLD縦約48cm×横39.5cm額装もシルクスクリーン専用のオーダー仕様です。黒縦約74.5cm×横56.5cm×奥行2cmギラギラ感のないゴールド色です、大切にして頂ける方にお譲りできれば幸いです。 中古品へのご理解や額装の状態も含め、完璧な商品や細かい点まで気にされる方はお控え下さい。#CONRADLEACH#コンラッドリーチ#TWIGGY#ツイッギー#シルクスクリーン#アイコン#ポップアート種類···シルクスクリーン



コンラッドリーチ ツイッギー シルクスクリーン 額装入り ポップアート-



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コンラッドリーチ CONRAD LEACH ツィギー Twiggy シルクスクリーン ...



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Conrad Leach（コンラッド・リーチ）のTWIGGY - Yellow Canvasを販売 ...