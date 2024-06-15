ピクミンめじるしアクセサリー 全７種コンプリート品

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商品詳細
ピクミンめじるしアクセサリー全7種・青ピクミン・黄ピクミン・赤ピクミン・羽ピクミン・岩ピクミン・白ピクミン・紫ピクミン全7種コンプリート品です。カプセルを開けず、濡れ防止の為、ビニールに包んで専用BOXを使用して発送します。その為、完全に新品未使用品となります。即購入OKです。初期不良などありましたらメーカー様へお問い合わせお願い致します。ご不明な点など御座いましたらお気軽にコメントお願いします。#目印#めじるし#ピクミン#アクセサリー#ガチャ#ガチャガチャ
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