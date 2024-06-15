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木製　額縁　油絵　アンティーク　レトロ　壁掛け　風景画　ヴィンテージ　絵画
商品番号 M27475998510
商品名

木製　額縁　油絵　アンティーク　レトロ　壁掛け　風景画　ヴィンテージ　絵画
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

るる⭐︎ナノ様専用です。厚さ4.5センチ　キャンバスF10です。大きめです。夏らしい爽やかな絵画です。海外の方の作品みたいですが年代などは分かりません。裏側の変色具合や額縁の状態から古いものだと思います。額縁にペイントの剥がれや傷スレ、金具のサビなどあります。ヴィンテージフレーム　インテリア　ディスプレイ　エレガント　画材　油画　ミッドセンチュリー　木製額縁
http://narcologia.ru/goods/septet711019.html
http://narcologia.ru/goods/smear614404.html
http://narcologia.ru/goods/influenza327293.html
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