木製 額縁 油絵 アンティーク レトロ 壁掛け 風景画 ヴィンテージ 絵画 ...

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商品詳細
るる⭐︎ナノ様専用です。厚さ4.5センチ キャンバスF10です。大きめです。夏らしい爽やかな絵画です。海外の方の作品みたいですが年代などは分かりません。裏側の変色具合や額縁の状態から古いものだと思います。額縁にペイントの剥がれや傷スレ、金具のサビなどあります。ヴィンテージフレーム インテリア ディスプレイ エレガント 画材 油画 ミッドセンチュリー 木製額縁
http://narcologia.ru/goods/septet711019.html
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