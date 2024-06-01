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♦値段交渉可♦／珍品／【ドイツ製高級ケース付き】4/4【超美品】【機能最良】
商品番号 Y33528527479
商品名

♦値段交渉可♦／珍品／【ドイツ製高級ケース付き】4/4【超美品】【機能最良】
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

弓、ケース付き大人用、初心者向けの白い日本製バイオリン、珍しい生成りのバイオリンです。切出したバイオリン用木材の表面をそのまま、加工、色付けしないで製作したものです。生木の香りが漂っているような、素晴らしい、そしてとても珍しい白木のバイオリンは、いかがでしようか。このバイオリンをト゚イツの名門GEWA(エバ)【写真5以降】のドイツ製高級ケースに入れて、お送り致します。尚、このケースは現在中古市場で5000円以上します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture243941.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming980892.html
http://narcologia.ru/goods/reflector937164.html
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