ジェラトーニ　ウィンターホリデーコスチューム

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ご覧いただきありがとうございます。ジェラトーニウィンターホリデーコスチューム一式になります。着用は自宅での試着のみ。暗所にて防虫剤使用しましたので、気になる方はご遠慮願います。ご希望ありましたらメッセージお願いいたします。検討いたします。