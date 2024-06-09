

掛軸 大徳寺 柴野 長谷川寛州筆 「海船福寿載得帰」 共箱 C 6054A- 掛軸 大徳寺 柴野 長谷川寛州筆 「海船福寿載得帰」 共箱 C 6054A-



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掛軸 茶掛 長谷川寛州 一行書「竹有上下節」共箱 大徳寺塔頭三玄院住職 ... 掛軸 茶掛 長谷川寛州 一行書「竹有上下節」共箱 大徳寺塔頭三玄院住職 ...



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書の形式...掛け軸・掛軸大きさ （全長）幅約184cm×29cm （画寸）幅約106.3cm×25.5cm 裏面にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。