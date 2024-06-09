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シェイミEX SR シャイニーコレクション
商品番号 M74436877847
商品名

シェイミEX SR シャイニーコレクション
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)シェイミEXSR021/0201EDSC表面目立ったキズ無くキレイです。裏面フチに白カケがございます。写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement666599.html
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