モグワン　ドッグフード　1.8kg 未開封

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商品詳細
フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···1〜1.9kg定期便で注文していましたが、アレルギーの関係で食べられなくなったので出品してます。賞味期限 2024/02/04他に、賞味期限が違うものを１点（2袋）出品しています。フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···1〜1.9g
http://narcologia.ru/goods/mobilehome335043.html
http://narcologia.ru/goods/moisture944869.html
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