犬用リュック　マンダリンブラザーズ　キャリーバッグ

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マンダリンブラザーズのリュック購入しましたがうちのわんこは好みじゃないらしく出品します。中でトイレしたことは一度もありません。短い時間の4.5回程の使用なので状態は良いと思いますが出してほしく爪で引っ掻いた跡はあります。写真でご確認お願いします。とてもしっかりしたリュックです。サイズ幅41cm奥行24cm高さ44cm素材・成分本体生地ポリエステル100%適応体重〜15kg