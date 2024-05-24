【新品未開封　正規品】ベルエポック　ロゼ　オータムエディション2010

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商品詳細
種類···スパークリング年表記···2010年一本あたりの容量···750〜999mlアルコール度数···12〜12.9%シャンパン「ペリエジュエベルエポックエディションオータム2010」新品未開栓正規品 限定品です。冷暗所で保存しておりました。箱無し、素人管理の為神経質な方の購入はお控えください。ヤマト運輸のボトルBOXで発送する予定です。返品は不可でお願いいたします。
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