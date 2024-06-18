Rene ルネ フリル 半袖シャツ

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商品詳細
Reneルネの半袖シャツです。ハリのある素材で、フリルが立体的な可愛いデザインです。ボタンにも特徴があり、デザイン性の高いシャツとなっております。エンジと黒のチェックです。画像2〜3枚目が、本物の色味に近いです。袖丈···半袖季節感···春、夏
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