【ヴィンテージ】レトロチェックシャツチュニック リボン付き BS10

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古着●サイズ/M●肩幅/36●身幅/41●袖丈/55●着丈/80※あくまで素人寸法なのでご了承下さい。●色 緑系●素材 コットン100％※割引について↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓【お得な情報をプロフィールに記載してあるので、是非ご覧ください。】↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑●値下げ交渉ご希望の金額をコメントしていただければ、出来るだけ意見に添えるよう頑張ります。気軽にコメント下さい！※値下げ交渉は即決していただく方のみコメントをお願いします。◉発送日時月、水、金曜日に発送致します。◉注意事項◉サイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。※古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。90年代、90s、80s、70s、ビンテージ、昭和レトロ、レトロ#古着男子#古着女子#90s#80s#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#USED#オーバーサイズ#ビックサイズ#ビックシルエット#ゆるだぼ #古着屋マグナム