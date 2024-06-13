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【美品】RITO レース切替ノースリーブブラウス
商品番号 I55982881601
商品名

【美品】RITO レース切替ノースリーブブラウス
ブランド名 リト
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※プロフィールの記載事項をご了承の上　お求め下さい♫———————————————————————レース切替ノースリーブブラウスです。数年前にエストネーションで購入しました♫あまり着用感もなく綺麗な状態です♫形も流行りのパワーショルダーでパットも入っておりシルエットとかなり綺麗です。低価格で出品するのでお探しの方はこの機会に！カラー　　ブラックサイズ　38肩幅　　44身幅　　46着丈　　55※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください※一度人の手に渡ったものなので　その点を踏まえお求め下さい※神経質な方の購入、汚かったら心配。。　という方は購入しないでください。※基本的は綺麗な物を出品してます。(評価欄参照)　ただ神経質な方で思ったのと違った。となるのを　避けたいので、その点をご了承の上、お求め下さい。———以下HPより———-
http://narcologia.ru/goods/message780327.html
http://narcologia.ru/goods/procurement92333.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate391348.html LB.04/レース切り替えノースリーブブラウス
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【美品】RITO レース切替ノースリーブブラウスレース切替ブラウス[品番：RJTW0001803]｜ROJITA（ロジータ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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