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- 【美品】RITO レース切替ノースリーブブラウス
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商品詳細
※プロフィールの記載事項をご了承の上 お求め下さい♫———————————————————————レース切替ノースリーブブラウスです。数年前にエストネーションで購入しました♫あまり着用感もなく綺麗な状態です♫形も流行りのパワーショルダーでパットも入っておりシルエットとかなり綺麗です。低価格で出品するのでお探しの方はこの機会に！カラー ブラックサイズ 38肩幅 44身幅 46着丈 55※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください※一度人の手に渡ったものなので その点を踏まえお求め下さい※神経質な方の購入、汚かったら心配。。 という方は購入しないでください。※基本的は綺麗な物を出品してます。(評価欄参照) ただ神経質な方で思ったのと違った。となるのを 避けたいので、その点をご了承の上、お求め下さい。———以下HPより———-
http://narcologia.ru/goods/message780327.html
http://narcologia.ru/goods/procurement92333.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate391348.html
【美品】RITO レース切替ノースリーブブラウス
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