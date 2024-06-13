【美品】RITO レース切替ノースリーブブラウス

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※プロフィールの記載事項をご了承の上 お求め下さい♫———————————————————————レース切替ノースリーブブラウスです。数年前にエストネーションで購入しました♫あまり着用感もなく綺麗な状態です♫形も流行りのパワーショルダーでパットも入っておりシルエットとかなり綺麗です。低価格で出品するのでお探しの方はこの機会に！カラー ブラックサイズ 38肩幅 44身幅 46着丈 55※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください※一度人の手に渡ったものなので その点を踏まえお求め下さい※神経質な方の購入、汚かったら心配。。 という方は購入しないでください。※基本的は綺麗な物を出品してます。(評価欄参照) ただ神経質な方で思ったのと違った。となるのを 避けたいので、その点をご了承の上、お求め下さい。———以下HPより———-