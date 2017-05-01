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【美品】Chloe クロエ パディントン ハンドバッグ ショルダーバッグ　保存袋
商品番号 Y28743612354
商品名

【美品】Chloe クロエ パディントン ハンドバッグ ショルダーバッグ　保存袋
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 5,136 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気モデル！Chloe（クロエ）のパディントン　ハンドバッグになります！肩にかければワンショルダーバッグとしても使うことができます♪目立ったダメージもなく、美品です！タグ、保存袋も付いております。【商品】Chloeクロエ　パディントンハンドバッグ　(ショルダーバッグ)【サイズ】約36cm×約17cm×約19cm(幅×高さ×マチ)、ハンドル長さ：約17cm【素材】本革(レザー)【カラー】ブラック　ゴールド　黒　金【金具】ゴールド【付属品】保存袋　タグ　(写真を確認下さい。)【商品詳細】Chloeクロエ　ハンドバッグ　トートバッグ　パディントン　南京錠　金具　レザー　黒　ブラック　鍵【状態】金属部に小傷ありますが、その他目立ったダメージなく美品です。※可能な限り見落としがないよう検品しておりますが、稀に小傷等の見落としがあることがあります。商品写真をよく確認の上、あくまで中古品であることをご理解の上お買い上げ下さい。また、本品は大手リサイクルショップで鑑定済みの正規品になりますのでご安心下さい。
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