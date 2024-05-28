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月末値下　美品　ティファニー　ティアドロップクロス　ネックレス　750 k18
商品番号 E68381969151
商品名

月末値下　美品　ティファニー　ティアドロップクロス　ネックレス　750 k18
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 20,982 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます品名：ティファニーティアドロップクロス　ネックレス　スモール素材：ゴールド750k18付属品：箱、巾着、購入日カード小傷も少なく状態はいいと思います発送はメルカリ便になります購入先は大手リユースショップにて鑑定済みを購入しております出品にあたり簡易洗浄しました中古につき神経質な方はご遠慮ください合わせてプロフィールもお読みくださいご検討よろしくお願いいたします材質···ゴールド材質...K18(18金)
http://narcologia.ru/goods/unusable756374.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic789012.html
http://narcologia.ru/goods/seamless151729.html
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