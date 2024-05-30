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進撃の巨人 調査兵団マント
商品番号 D23730545346
商品名

進撃の巨人 調査兵団マント
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,672 円
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商品詳細

カラー···グリーンユニバーサルスタジオジャパンで購入し1度も着用せずクローゼットで保管していました。新品未使用です。即購入okです。定価6500（税込）usjユニバーサルスタジオジャパン進撃の巨人調査兵団マント
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