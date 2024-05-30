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【美品】FURLA カシミヤ100% マフラー
商品番号 W33880944508
商品名

【美品】FURLA カシミヤ100% マフラー
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAのカシミヤマフラーです♡小さめのラメが散りばめられていてとても上品なデザインです(*^^*)ほとんど使用せずに大切に保管しておりました。白〜グレーっぽいお色です♡どんなファッションにも合うと思います。都内百貨店で購入しました。素材：カシミヤ100%長さ：全長160cm(フリンジ以外)あまり使用していませんが、神経質な方やこだわりのある方は御遠慮ください。素材···カシミヤカシミアカラー···グレー
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