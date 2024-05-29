エルメス　HERMES ツイリー　人気《レ・クレ・ア・ポア》 紺　ネイビー

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商品詳細
エルメス 2022SSツイリーネイビー 紺1本都内百貨店にて購入。在庫は２本あります。２本ご希望の際にはお知らせください。箱から出してビニール袋に入れてお送りします。箱をご希望の場合には＋¥500で承ります。2022春夏コレクション《レ・クレ・ア・ポア》シルク100%様々な結び方ができるシルクのアクセサリー。いつものスタイルに個性豊かなアクセントを添えてくれます。フランス製デザイナーカティ・ラタムサイズ：5×86cm柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ネイビーカラー···ブルー人気モデル/スカーフ···HERMESツイリー
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