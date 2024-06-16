未使用　オネット　トップス

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オネットのトップスです。カラーはブルーのベロア素材のプルオーバーです。未使用自宅保管品です。綿100％着丈56cm身幅77cm裄丈49cm多少の誤差はご了承ください。minaperhonenミナペルホネンARTS\u0026SCEINCEアーツアンドサイエンスsuzukitakayukiスズキタカユキnestrobeネストローブリバティYAECAyaecaヤエカゴーシュオールドマンズテーラーR\u0026D.M.Co-TOUJOURSトゥジューなどお好きな方に！柄・デザイン···無地