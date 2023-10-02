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希少　Paul Smith　ポール・スミス　スワール　ストライプ　半袖ブラウス
商品番号 M83362455760
商品名

希少　Paul Smith　ポール・スミス　スワール　ストライプ　半袖ブラウス
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧いただきありがとうございます。プロフィールも御覧ください。PaulSmith　ポール・スミス　レディース半袖ブラウス　リボン(ボウタイ)付き。リボンは取り外せません。今は廃盤のスワール、マルチストライプです。薄手で柔らかいです。脇下間の胸囲は49センチですがギャザーがありますのでもう少し余裕があります。ウェストが絞ってあり、ラインがきれいです。綿　　　67%シルク　33%身幅　49cm身丈　63cm購入後の返品、キャンセルは受けておりませんので、中古で構わない方、多少の難は気にしない方にご購入をお願いします。配送方法はらくらくメルカリとゆうゆうメルカリを互いに変更することがあります。梱包資材はリサイクルを使用することもあります。　梱包によるたたみシワはご了承ください。　素材...コットン、シルク柄・デザイン...ストライプ季節感...春,夏,秋
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