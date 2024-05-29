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SNIDEL オーガンシースルーハーフスリーブブラウス
商品番号 O74798867029
商品名

SNIDEL オーガンシースルーハーフスリーブブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋¥13,200アイテム説明【大人気のオーガンジーブラウスがハーフスリーブで再登場】【Design/Styling】「SNIDEL」大人気の定番オーガンジーシースルーブラウスがハーフスリーブになって再登場場。エレガントに広がるフリルがあしらわれたボリュームスリーブが印象的な、レディ度満点のブラウス。パンツに合わせてアウトでも今年らしいハイウエストボトムにインしてもバランス良く決まり、幅広いコーディネートに活躍してくれます。【Fabric】品の良いシアー感と光沢を持つオーガンジー素材を使用。春に即完売した(SWFB221114)のハーフスリーブになります。透け感;ややあり裏地;あり伸縮性;なし光沢感;なし生地の厚さ;薄手店舗購入　正規品1回着用ホームクリーニング済みお値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/peroration709015.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle16966.html
http://narcologia.ru/goods/mythic998735.html
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