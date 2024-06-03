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Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
商品番号 U83092364834
商品名

Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
ブランド名 マイネル
特別価格 税込 14,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

同時購入で値引いたします。#他に出品しているシンバルはこちら割れ、キーホールなど致命的なダメージはありません。中古品のため打痕、指紋跡、汚れ、傷などあります。写真でご確認ください。MeinlPureAlloyMediumRide24”PA24MRマイネルピュアアロイミディアムライド24インチメーカー希望小売価格：79200円(税込)3561g優れたタッチと、心地よく澄んだピュアな倍音、幅広い音域をカバーするピュア・アロイ・シリーズ。とても使いやすい24インチといった印象で、クラッシュ音も綺麗に鳴るライドシンバルです。他フリマサイトでも出品中です。行き違いで売り切れの際はご容赦ください。
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Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
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Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
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Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
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Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
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Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
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Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
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Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
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Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR
MEINL Cymbals Pure Alloy Medium Ride - 24

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