Meinl Pure Alloy Medium Ride 24” PA24MR

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商品詳細
同時購入で値引いたします。#他に出品しているシンバルはこちら割れ、キーホールなど致命的なダメージはありません。中古品のため打痕、指紋跡、汚れ、傷などあります。写真でご確認ください。MeinlPureAlloyMediumRide24”PA24MRマイネルピュアアロイミディアムライド24インチメーカー希望小売価格：79200円(税込)3561g優れたタッチと、心地よく澄んだピュアな倍音、幅広い音域をカバーするピュア・アロイ・シリーズ。とても使いやすい24インチといった印象で、クラッシュ音も綺麗に鳴るライドシンバルです。他フリマサイトでも出品中です。行き違いで売り切れの際はご容赦ください。
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http://narcologia.ru/goods/traverse410726.html
http://narcologia.ru/goods/unusable67674.html
http://narcologia.ru/goods/injure934067.html
Meinl Pure Alloy Medium 24 Ride [PA24MR] 【お取り寄せ品】（新品 ...
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MEINL Cymbals マイネル Pure Alloy Series ライドシンバル 24
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Meinl Pure Alloy 24
MEINL Cymbals Pure Alloy Medium Ride - 24