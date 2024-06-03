未使用に近い　テッドベイカー　秋冬　フリルブラウス

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商品詳細
フリルブラウス ホワイト表参道のテッドベイカー路面店にて24000円で購入しました。美品です♪Sサイズ表記ですが、日本のMサイズ、Lサイズの方も着られます。⭐︎ホームクリーニング済み⭐︎送料込み
http://narcologia.ru/goods/monophonic134912.html
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