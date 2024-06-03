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未使用に近い　テッドベイカー　秋冬　フリルブラウス
商品番号 B29893923184
商品名

未使用に近い　テッドベイカー　秋冬　フリルブラウス
ブランド名 テッドベイカー
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリルブラウス　ホワイト表参道のテッドベイカー路面店にて24000円で購入しました。美品です♪Sサイズ表記ですが、日本のMサイズ、Lサイズの方も着られます。⭐︎ホームクリーニング済み⭐︎送料込み
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