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フード付きコート
商品番号 I41489614003
商品名

フード付きコート
ブランド名 グローバルワーク
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

撥水加工なので汚れにくく通勤やお出かけが雨の日には活躍してくれそうなコートです。素材はポリエステル100%着丈平置きで100から105sm素人の採寸なので多少の誤差ございますがご容赦ください。ウエスト内側で絞る調整可能です。宜しくお願い致します。カラー...ベージュ着丈...ロング柄・デザイン...無地フード...フードあり（取外し可）季節感...春,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/evaporation601124.html
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