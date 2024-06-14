美品✨️ エミリオプッチ トートバッグ A4可 キャンバス レザー

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◆商品説明EMILIOPUCCIエミリオプッチトートバッグ肩掛け可能A4収納可能ロゴプレートキャンバスレザー幾何学模様マルチカラー裏地総柄イタリア製◆カラーライトブルー系◆仕様開閉はマグネットボタン内にファスナーポケット:1◆サイズ縦：25cm横：32cmマチ：12cm持ち手：48cm平置き実寸着画はお断り致します。◆状態縁や角に僅かな変色がありますが目立つものではなくそれ以外の著しい傷や汚れはありません今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します大手リサイクルショップで購入100%正規品です最後までご覧頂きありがとうございました。No.2308-75