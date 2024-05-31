✨SSS級✨ルイ ヴィトン ポルトフォイユ サラ ダミエ

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ご覧いただきありがとうございます❣️プロフィール、商品情報の必読お願いします☘️購入検討中の商品がある方は近況がわかりやすくなりますので\"いいね\"と共に【フォロー】して頂くようお願い致します。こちらの商品は大人気有名ブランドルイ・ヴィトンのダミエのレザー長財布でございます✨カードポケットは6個あり、フリーポケットも大きめで機能性抜群のモデルでございます✨☆商品詳細☆・ルイヴィトン/LOUISVUITTON・ダミエブラウンチェックユニセックス・ポルトフォイユサラ【シリアル番号】SD0085U.S.A製【仕様】小銭入れ×1 カード入れ×6 札入れ×2 フリーポケット×1【サイズ】幅18.5cm高さ10cmマチ2.5cm【購入先】 日本流通自主管理協会加盟店（AACD協会） ブランドリユース店 質屋・古物市場・ストア商品◯全ての商品簡易クリーニング◯◯完全防水の安心梱包◯◯24時間以内発送認定取得◯◯商品到着日時指定可能◯取引メッセージでご連絡下さい。（配送会社の日時指定圏内のみ）✨超極SSS美品ランク✨外観美品✨中身美品✨大きな汚れなど無く、この状態でこの金額はお買取です✨早い者勝ち✨【外側】柄はっきり綺麗で目立つキズや汚れはございません✨フチスレ、糸飛びほんのりですが、使用には全く問題ございません✨皮の張り良好✨ボタンピッカピカでパチッと止まります✨【内側】カード入れ汚れなし✨全体的に綺麗✨小銭入れ傷ほんのり✨ポケット綺麗✨中の札入れ目立つ汚れ無し✨まだまだ気持ち良くお使い頂けるレベルです✨大切に使ってくれる方、購入お願いします❣️✅全国送料無料✅✔︎専用は、30分以内に御購入頂ける方のみとさせて頂いております。✔︎お取り置きもお断りさせて頂いております。✔︎先に購入された方が優先になります！注意点！中古商品は、新品・新型商品では無く中古品ですので、画像に写り込まない小さな汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合があります。なので画像での確認お願いします。管理番号AK83-0510