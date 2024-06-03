TSUMORICHISATOツモリチサト　ワンピース2点セット　楊柳生地シワ

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【商品名】ツモリチサト ワンピース2点【ブランド・メーカー】TSUMORICHISATO ツモリチサト【表記サイズ】M※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【素材】楊柳生地綿 100％【カラー】ホワイト 総柄ブルー チェック【状態】中古品 目立つ傷や汚れはありません。比較的綺麗な状態です。ーーーーーーーーーーーーーーーガーリィでセクシー、大人のためのファンタジーがあふれる、ハッピーなテイストで明るいデザインが特徴♪2点ともシワ加工で涼しげな生地感です。