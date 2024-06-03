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TSUMORICHISATOツモリチサト　ワンピース2点セット　楊柳生地シワ
商品番号 O13270117340
商品名

TSUMORICHISATOツモリチサト　ワンピース2点セット　楊柳生地シワ
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】ツモリチサト　ワンピース2点【ブランド・メーカー】TSUMORICHISATO　ツモリチサト【表記サイズ】M※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【素材】楊柳生地綿　100％【カラー】ホワイト　総柄ブルー　チェック【状態】中古品　目立つ傷や汚れはありません。比較的綺麗な状態です。ーーーーーーーーーーーーーーーガーリィでセクシー、大人のためのファンタジーがあふれる、ハッピーなテイストで明るいデザインが特徴♪2点ともシワ加工で涼しげな生地感です。
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