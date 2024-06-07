美品☆ヴィトン ダミエ 【ポルトフォイユ・サラ　新型】長財布☆オシャレ☆U09

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美品☆ヴィトンダミエ【ポルトフォイユ・サラ 新型】長財布☆オシャレ☆■仙台市のリサイクルショップで購入いたしました。鑑定済みの正規品になります♪■■もちろん本物ですのでご安心下さい■【参考定価 8万2500円】○年齢や性別も問わず合わせやすくヴィトンダミエの定番の長財布ですよ☆○カード類もたっぷり収納☆○お札も折らずに入るので便利ですね☆機能性抜群のダミエのお財布です☆○普段のお仕事を頑張っているあなたに♪○大切な人へのプレゼントに♪○他の人とは違う高級感をあなたに♪角などの状態→通常範囲の角スレ程度なので問題ありません◎金具類メッキの状態→通常使用に伴う薄れ程度ですので問題ありませんよ◎ホック開閉などの状態→スナップはパチンとしっかりとまって気持ちがいいですよ♪ファスナーの開閉などの状態→ファスナーはとてもスムーズです♪内側の状態→見開き通常使用に伴う汚れがありますが使用に問題ありません◎その他目立つ難など特筆事項→イニシャルがありますが使用に問題ありません◎使い勝手抜群のオシャレな商品です☆この機会に是非どうぞ◎こちらのお品は新品ではありませんので通常使用に伴う使用感は多少ございますが機能を損なうようなダメージは一切ございません。届いたその日から気持ちよくお使い頂けます☆もちろんルイヴィトンのお店でメンテナンスのご相談は可能なお品でございます。使い勝手抜群のヴィトンの長財布【ポルトフォイユ・サラ 新型】をこの機会にどうぞ。■本物ですのでご安心下さい■(コピー品の売買は法律で禁じられております)参考定価：【8万2500円】 サイズ： 横：約19cm×縦:約10cm×マチ（幅）:約3cm (素人採寸です) カラー： ダミエエベヌ 付属品： 特にありません。製造番号:CA3108 製造国： madeinSpain