数年前に古着屋で購入しました。一度だけ使用しましたが、その後使わずに眠っておりました。3枚目にGUのSサイズのシャツと比較した写真もあります。色···レッドグリーン



シャツ | tradexautomotive.com



ツイルオーバーサイズシャツ(長袖)



ハニーズ公式通販】ゆるシャツ: トップス－Honeys Online Shop ...



【透け防止】 ワイド 長袖 形態安定 レディースシャツ



ハニーズ公式通販】配色シャツ: トップス－Honeys Online Shop ...



レディースシャツ・ブラウス 6274-J03-WHITE-



形態安定 長袖シャツ(スクール・制服)(ガールズ)



カジュアルシャツ Wガーゼ 七分袖 綿100% ネイビー レディース



秋冬】大人女子のシャツコーデ。おしゃれな着こなしをチェック！｜Niau ...



レディーススーツの印象は、シャツやブラウスでこんなに変わる ...



ストライプ柄エンブレム刺繍シャツ[tu800]



Dickies/ディッキーズ ロゴピスネーム オーバーサイズツイルワークシャツ



【リネンシャツ】通をうならせる ラグランスリーブシャツ / ホワイト t035h-wht2



セール/ブランド古着】長袖シャツ（シャツ/ブラウス）｜ADRER ...



レディース】白シャツの選び方とおすすめのコーデ36選｜春夏秋冬の季節 ...