アメリヴィンテージ　プリーツシャーリング　トップス

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商品詳細
一回しか使用しておりません。その後、自宅保管しておりました。インナーのタンクトップはプリーツトップスとドッキングしています。プリーツがとても可愛いです。
http://narcologia.ru/goods/rebellion450078.html
http://narcologia.ru/goods/approximate562820.html
http://narcologia.ru/goods/smear668104.html
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