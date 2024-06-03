[美品] フレイアイディー　シアージオメトリックニットトップス

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フレイアイディーのトップスになります^_^首もとには切り替えのない続き編みのハイネック二の腕を強調しにくい袖丈身頃はストレートラインですっきりと見せるボクシーシルエットに仕上げています。裾のサイドにはスリットをいれ前のみボトムスにタックインが可能です！シーズンライクなシアー感を活かすようインナーには同色のキャミソールがセットされています。※発送方法→メルカリ便※発送期間→当日〜翌日他にも出品しているので、よろしくお願いします！#AI♡洋服一覧質問お待ちしてます^_^ZARAユニクロH\u0026Mスナイデル(snidel）フレイアイディー(FRAYI.D)ef-de(エフデ)アプワイザーリッシェ(Apuweiser-riche)エイミーイストワール(eimyistoire)セシルマクビー(CECILMcBEE)レッセ・パッセ(LAISSEPASSE)マーキュリーデュオ(MERCURYDUO)リエンダリップサービスロイヤルパーティーエイミーイストワールダーリッチジェイダリゼクシーデュラスエモダムルーアスライマウジーevelynハニーミーハニー韓国ファッション海外ファッションインポート今季今期新作トレンドタイトスカートフレアスカートワンピースセットアップスキニーデニムマーメイドリリーブラウンヘザーミーアジェラートピケノエラジルスチュアートダズリン ティティアンドコー ココディールキャバドレスエミリアウィズレディーアプワイザーリッシェミラオーウェン フィフスカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春季節感···春、夏