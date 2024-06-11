GANNIガニー　キャミソール　ビスチェ

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商品詳細
GANNIガニーのキャミソールです。23SSクロシェストラップトップスビスチェVelvetCrochetBandeauStrapTop定価…29,700円Ganniの今シーズンの大人気ビスチェです。肌触りの優しいモールヤーンで編まれたビスチェ風のトップスで、肩や胸元のリボンが女性らしく、バック部分のガニーのロゴもポイントになりとてもカワイイです。数回の着用のみですが、中古品のご理解とご了承頂ける方にお譲りしたく思います。
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