激レア♡アクネストゥディオス 半袖 プリント Tシャツ 黒 XSトゥモローランド

ご覧いただきありがとうございます(^^)【m472】#ひなの古着屋#ひなの古着レディーストップス♦アイテムAcneStudiosアクネストゥディオス半袖TシャツプリントTOMORROWLANDトゥモローランド激レアデザインスリットなし伸縮性 あり透け感 なし♦サイズ表記XSサイズ着丈63cm肩幅39cm身幅48cm袖丈20.5cm平置き実寸。♦ディスプレイ(ネックレスやお花・バッグ)などは付属いたしません。♦素材コットン100%♦状態白っぽくなっている所がございますが、着用してしまえば目立たないと思います。その他、着用感はございますが大きなダメージはなくまだまだご着用いただけるコンディションです。♦カラーブラック黒※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。♦配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。♦着画は対応しておりません。♦サイズ感に関しましては、説明文にございます平置き実寸を参考に、ご購入者様の方でご判断お願いいたします。♦最後にご不明点あれば、お手続き前にお尋ねくださいませ。#ひなの古着



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