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- bi abbey シャツ ゆったり ワイヤー入り襟 ホワイト 大きい LL
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。※商品説明等は必ず最後までお読み頂きます様お願い致します。☆biabbeyビーアビーシャツゆったりワイヤー入り襟ホワイト大きいサイズLLです。(609)[状態]襟にワイヤーが入っていて襟の変化を楽しめる仕様です。状態はお写真でご確認下さい。[色／柄]ホワイト／無地※パソコンの環境により写真の色が違って見えることがあります。[表記サイズ]LL※詳しくはタグ写真でご確認下さい。[表記素材]表地／裏地ポリエステル65％・綿35％※詳しくはタグ写真でご確認下さい。[採寸](平置)身幅:約61㎝・肩幅:約52.5cm・袖丈:約50.5cm着丈():約70㎝※袖はラグラン袖に近いので肩幅、袖丈は実際とは違います。[付属品]無し[発送方法]らくらくメルカリ便 ネコポス ※追跡は出来ますが日時指定は出来ません。※水・土・日・祝日は、発送をお休みさせて頂いています。※平置で素人の採寸ですので誤差あります。目安とご理解下さい。※中古の自宅管理品ですので細かな事が気になる方は、トラブルになりますので購入はご遠慮下さい。又、商品の全て細かなところまで説明は出来ませんので、わかる範囲で記載させて頂きますのであらかじめご了承下さい。
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