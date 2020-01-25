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ポロラルフローレン ポロシャツ
商品番号 H68041430826
商品名

ポロラルフローレン ポロシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年都内百貨店にて購入。一度、着用後ホームクリーニングして自宅保管。セール対象外商品現行販売商品サイズ￼￼￼S(日本サイズ9号から11号程度)スリムフィットタイプ柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/septet823919.html
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