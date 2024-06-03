西ドイツ製★スカーフ柄 ヨーロピアン柄 総柄 柄シャツ 長袖シャツ 40 XL.

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☆ご覧頂いた皆様へ☆●コメントなし「即購入」大歓迎♪●全品送料無料●匿名配送●ご購入後、基本24時間以内の発送*事情により、24時間を過ぎる場合もございますが、ご了承下さい。●「お得なセール情報」などをコメントにて発信しています。コメントもよろしければご覧下さい。お気に入りの1枚を是非探してください！！⬇️タップすると他の半袖シャツも見れます！#半袖シャツ_アパレル☆Kisei⬇️タップすると当店の全商品が見れます！#アパレル☆Kisiki---------------------------------------------【商品説明】【一点物】西ドイツ製のスカーフ柄・アート柄・ヨーロピアン柄の総柄、ビッグデザイン、装飾金ボタンの柄シャツ、長袖シャツです。表記サイズ40、日本サイズXL相当になります。素材はシルクやレーヨン素材のような独特のサラリとした、ツルっとした、光沢ある素材です。◉ブランド:ann◉ポイント:魅力は何と言ってもスカーフ柄・アート柄・ヨーロピアン柄の総柄です。デザイン・配色・素材すべてにセンスを感じるアイテムです。◉状態:右袖に少し薄い汚れ（画像6枚目）ございますが、着用時分かりづらいです。その他、古着ですので多少の使用感ございますが、全体的に状態良く、これからもたくさん着用いただけます(^^)◉表記サイズ:40（レディースサイズXL相当）（下記実寸サイズをご参考にしてください。)◉実寸サイズ(平置き):cm肩幅：約47（両肩の端から端までの直線の長さ）身幅：約57（両脇の端から端までの長さ）袖丈：約55（肩先から袖口先までの直線の長さ）着丈：約76（後襟の付け根から裾までの直線の長さ）＊素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。◉カラー：ベージュネイビー※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい！#ヴィンテージ#ビンテージ#古着男子#古着女子#90s