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レオナールスポーツ　カットソー長袖
商品番号 Y48128443453
商品名

レオナールスポーツ　カットソー長袖
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レオナールスポーツのカットソーです。珍しいレオパード柄で黒部分がハッキリとしていてカジュアルながら女性の魅力を引き立てるお品物です。袖口にほんの少し色移りがあるように思いますがまだまだご使用頂けると思います。ちょっとしたお出かけやゴルフに何度か利用しましたので気になる方のご購入はご遠慮申し上げます。サイズ肩幅　38cm胸囲　40cm（脇下幅46cm）袖丈　52cm着丈　48cm*平置き採寸ですので若干の誤差はご了承をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cotton596661.html
http://narcologia.ru/goods/seamless655429.html
http://narcologia.ru/goods/assessor619303.html
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