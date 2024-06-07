レオナールスポーツ　カットソー長袖

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レオナールスポーツのカットソーです。珍しいレオパード柄で黒部分がハッキリとしていてカジュアルながら女性の魅力を引き立てるお品物です。袖口にほんの少し色移りがあるように思いますがまだまだご使用頂けると思います。ちょっとしたお出かけやゴルフに何度か利用しましたので気になる方のご購入はご遠慮申し上げます。サイズ肩幅 38cm胸囲 40cm（脇下幅46cm）袖丈 52cm着丈 48cm*平置き採寸ですので若干の誤差はご了承をお願い致します。