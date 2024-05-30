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ユナイテッドトーキョー　　　ダブルボタンコンビブラウス
商品番号 I45236006765
商品名

ユナイテッドトーキョー　　　ダブルボタンコンビブラウス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズFあまり着てないのでダメージはない方だと思います。一点、薄ジミがありました。クリーニングで消えると思います。神経質な方は購入をお控えください商品説明●オススメPOINT●◎フロントにダブルボタンのさりげないデザイン◎ジャケットを羽織っても存在感ある1枚◎透けにくく、シワになりにくい素材が〈デザイン〉とろみのある素材とシャリ感ある素材を組み合わせた異素材コンビのブラウスです。大胆にあしらわれたダブルボタンが印象的で、上からジャケットを重ねてもインパクトがあり、ウエスト周りはデザインがシンプルになるのでタックインをしてもボタンのあたりがない為楽に着用頂けます。〈素材〉とろみのあるサテンは女性らしいシルエットを作り、細番手の強撚糸を使用することでシャリ感を持たせたシルキーな梨地ジョーゼットと組み合わせた事で表面により豊かなニュアンスを表現しています。透けにくく、シワになりにくいのがポイントです。--------------------------------------------お手入れ方法／ドライクリーニング推奨透け感／なし裏　地／なし-
http://narcologia.ru/goods/perforce757165.html
http://narcologia.ru/goods/composite978454.html
http://narcologia.ru/goods/revamp643522.html

ユナイテッドトーキョー　　　ダブルボタンコンビブラウス
UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「ダブルボタンコンビ ...

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ユナイテッドトーキョー　　　ダブルボタンコンビブラウス
ダブルボタンコンビブラウス/ノースリーブブラウス/FREE/ポリエステル/WHT/142202010

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ユナイテッドトーキョー　　　ダブルボタンコンビブラウス
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ダブルボタンコンビブラウス/ノースリーブブラウス/FREE/ポリエステル/WHT/142202010

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