ユナイテッドトーキョー　　　ダブルボタンコンビブラウス

サイズFあまり着てないのでダメージはない方だと思います。一点、薄ジミがありました。クリーニングで消えると思います。神経質な方は購入をお控えください商品説明●オススメPOINT●◎フロントにダブルボタンのさりげないデザイン◎ジャケットを羽織っても存在感ある1枚◎透けにくく、シワになりにくい素材が〈デザイン〉とろみのある素材とシャリ感ある素材を組み合わせた異素材コンビのブラウスです。大胆にあしらわれたダブルボタンが印象的で、上からジャケットを重ねてもインパクトがあり、ウエスト周りはデザインがシンプルになるのでタックインをしてもボタンのあたりがない為楽に着用頂けます。〈素材〉とろみのあるサテンは女性らしいシルエットを作り、細番手の強撚糸を使用することでシャリ感を持たせたシルキーな梨地ジョーゼットと組み合わせた事で表面により豊かなニュアンスを表現しています。透けにくく、シワになりにくいのがポイントです。--------------------------------------------お手入れ方法／ドライクリーニング推奨透け感／なし裏 地／なし-



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「ダブルボタンコンビ ...



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ダブルボタンコンビブラウス/ノースリーブブラウス/FREE/ポリエステル/WHT/142202010



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ダブルボタンコンビブラウスを使った人気ファッションコーディネート ...



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UNITED TOKYO ダブルボタンコンビブラウス ブラック ノースリーブ ...



オリジナル UNITED ダブルボタンコンビブラウス ノースリーブ TOKYO ...



ショルダーボタンブラウス(FREE IVORY): : ウィメンズ｜UNITED TOKYO ...



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