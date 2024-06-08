I wish ウールシャツ　Y's bis オールド

【商品説明】アイウィッシュのウールシャツです。シンプルで使いやすいアイテムですので気になった方は是非。【商品情報】▶状態 USED 状態ランク B ＊切りっぱなしのデザインとなっています。＊USED商品につき多少の使用感などございますがまだまだご愛用していただけます。古着ということをご理解の上ご注文よろしくおねがいいたします。状態ランクS…新品、未使用品A…使用回数の感じられない商品B…使用感はあるが目立つダメージのない商品C…部分的にダメージや使用感の見受けられる商品D…ダメージや使用感が目立つ商品▶サイズ 表記サイズなし着丈 55cm身幅 46cm肩幅 41cm袖丈 60cm※すべて平置き採寸となっております。計測値の若干の誤差はご了承くださいませ。▶素材 ウールcommedesgarconsGANRYUyohjiyamamotopourhommetogaISSEYMIYAKEsacaiJohnLawrenceSullivanundercoversunseamybeautifullandletjwAndersonlittlebignamachekodeladaperverzeyokejiedaallegedairikukudossodukelephanttribalfabricsChristiandadatttmswhedmaynerfacetasmdriesvannottenanatomicashoopclothingdoubletbedj.wfordacoldwallsasquatchfabrix



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