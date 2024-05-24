⭐️新品⭐️カスタネチェックキャミビスチェ

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ブラウンが買いたかったのに間違えてイエローを購入した為出品致します。元値は6490円です。元値で買うよりはお安いと思います。柄・デザイン···チェック大人気のビスチェが秋色チェックになり登場■デザインバックスタイルが可愛いビスチェがチェック柄で秋らしくなり登場。落ち着いた配色のカラー展開でこれからの季節にぴったり。肩紐のリボンで長さが調節できるのも嬉しいポイントです。▼関連商品ジャガードキャミビスチェフェイクレザーベアミニワンピース◼︎コーディネートシアーインナーやロンTと合わせていただくことで、より今年らしいスタイリングに仕上がります。カラーの配色が綺麗なので合わせるインナーは同系色やアイボリーなどベーシックカラーがおすすめです。ミニボトムと合わせてミニワンピース風やパンツとのレイヤードなど、お好みのテイストでお楽しみいただけます。■素材・洗濯表示素材:ポリエステル88%,レーヨン12％洗濯:手洗いまたは洗濯ネットに入れ洗濯機の手洗いコースで洗濯可能タンブル乾燥:不可アイロン:110℃まで●手洗いは短時間で軽く押し洗いをして下さい。●酸素系漂白剤は使用しないでください。●つけ置き洗いは避け、洗濯後はすぐに脱水して形を整えて陰干しして下さい。●洗濯により若干の縮みが生じる場合があります。●汗や水、摩擦により他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。●濃色製品は色落ちする恐れがありますので他のものと分けて洗い、洗濯後は早めに干してください。