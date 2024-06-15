新品◆VivienneWestwood ヴィヴィアン 二つ折りがま口財布 正規品

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ご覧いただきありがとうございます。商品：VivienneWestwood[ヴィヴィアンウエストウッド]EXECUTIVE口金二つ折りミニ財布二つ折り財布/2つ折り財布/ミニ財布/がま口カラー：ブラックサイズ：縦8.5cm 横9.5cm 幅3cm品番：3218C9K1上質なステアレザーを厳選し、シンプルなデザインと丁寧な縫製で仕上げたワンランク上のラインが登場。大きなゴールドのメタルORBが一層高級感を引き立たせます。シンプルながら仕様も考えられたミニマムな美しさをお届けします。口金がキュートな二つ折り財布。プレゼントにも喜ばれること間違いなしです。小さめバッグにも収納できるサイズは、普段使いからパーティまでシーンを問わず活躍してくれそう。小銭入れは中身が見やすいボックスタイプ。【注意事項】 ◆VivienneWestwood海外正規店での購入品です。 ◆輸送時、保存袋やショップバッグに多少のシワ、凹みや汚れがつく場合が御座います。 ◆カバンには保管期間中や運搬作業時に起きた擦れ、小傷などがある場合が御座います。いずれも使用上問題は御座いません。 ◆新品未使用品ですが、自宅保管品となります。喫煙や日焼けなどはございません。