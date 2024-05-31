ロエベ　アナグラム　ナッパレザー　ハンドバッグ　アマソナ　ブラック　デカロゴ

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商品詳細
☆プロフィールを一度ご覧くださいませ☆※24時間以内の発送可能※簡易クリーニングを施しております※プロフィール欄に割引特典の記載あり●商品名●ハンドバッグ●ブランド●ロエベ●サイズ●縦22cm横29cmまち18cm●カラー●ブラック●状態●取手やや使用感あり外観美品内側ややシミ汚れありますがベタつき粉拭きなし使用に問題なし●付属品●本体のみ●素材●レザー●管理番号●A232●コメント●◎ご質問等ございましたらお気軽にコメントください！
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