Minさま専用　ルイヴィトン　ダミエアズール　　N51186

約20年前に正規店で購入し自宅での試用のみで、屋外での使用はありません。従って、ファスナーには保護フィルムが付いたままで、型紙も残っている状態です。購入時に商品を縛っていた紐とシールまで残っています。ほぼ未使用品ですが、経年劣化のためか（写真9）底の部別に亀裂のようなものがみられます。また（写真10）生地がやや曲がっている感じもあり、片側の皮部分にも癖がついています。あと、開口部の両側上部がやや変色？のような感じとなっています。専用の袋に入れて押入れに保管していたため、日焼けとは考え難いですが、少し色が変わっている状態です。ただ屋外での使用はなく、状態としてはかなり良い状態だと思います。少しでも気になることがあればご確認をお願いします。綺麗な状態でお探しの方にオススメです。商品はほぼ未使用品です。ただ、箱に入れて押入れに置きっぱなしの状態でした。高額な商品のため慎重にお取引きをお願いしたいと思います。気持ちのよい取り引きを行いたいと思います。 よろしくお願いします。



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