orslow beams boy ワンピース　デニム

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商品詳細
orslowbeamsboyワンピース デニムbeamsboyで購入しました、orslowのワンピースです。薄いデニム生地で、色はブルーからホワイトのグラデーションです。所々色が抜けている波のようなデザインは、これからの季節にぴったりです。右にポケット、裾はスリットで涼しげです。ウェストは同じブルーのデニム生地の紐が付属されています。着丈…98cm袖丈···半袖季節感···春、夏
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http://narcologia.ru/goods/Addict638718.html
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