kate spade エナメル A4収納可 肩掛け可 バッグ 通勤通学◎ ロゴ

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商品詳細
♦︎アイテム特徴♦︎A4収納可能肩掛け可能トートバッグ通勤通学ロゴプレート内側仕切りありポケット２つファスナー付き２つ美品大容量♦︎ブランド♦katespadeNEWYORKケイトスペードニューヨーク♦︎カラー♦︎黒ブラック♦︎サイズ♦︎縦cm約25横cm約38マチcm約14持ち手の長さcm約53※素人寸法ですのでご参考程度にお願い致します。♦︎素材♦︎エナメル♦︎状態♦︎目立った傷や汚れ等なくとても綺麗な状態です。まだまだたくさんご使用いただけます^^#りん♪レディース←その他出品一覧プロフィールもご確認下さい。発送時に小さく畳みます。しわ等ご了承下さい。らくらくメルカリ便↔︎ゆうゆうメルカリ便になる可能性もございます。ご質問等お気軽にどうぞ^^D0159
http://narcologia.ru/goods/Stanford953773.html
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http://narcologia.ru/goods/procurement810233.html
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